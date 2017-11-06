За минуту 123 кокоса: новый мировой рекорд жителя Германии
Житель Германии установил новый мировой рекорд, разбив руками 123 кокоса за минуту, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Рекордсменом стал проживающий в Германии мастер таэквондо Мухамед Кахриманович. Для того, чтобы не повредить руку, он одел специальную перчатку.
Предыдущий рекорд был установлен 25-летним механиком из Индии Абишом Домиником, который за минуту разбил руками 114 кокоса.
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