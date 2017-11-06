Министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян положительно оценивает программу единовременных пособий по рождению третьего и последующего ребенка. Как передает «Арменпресс», об этом министр труда и по социальным вопросам Армении Артем Асатрян сказал в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях.

Армяне стали чаще рожать третьих детей, а не первенцев, сказал в понедельник министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян в ходе слушаний проекта госбюджета на 2018 год в парламентских комиссиях.



По словам министра, последние 1,5 года в Армении действует электронная система он-лайн оформления заявки для получения единовременного пособия по рождению ребенка.



"За первые 8-9 месяцев 2017 года 60% бенефициариев системы - порядка 30 тыс. граждан обратились за оформлением пособия именно в электронном формате и смогли получить услуги не выходя из дома", - сказал Асатрян.



Министр отметил, что в 2018 году планируется расширить список предоставляемых услуг и создать возможность для он-лайн оформления единовременного пособия по рождению третьего и последующего ребенка, за счет чего около 40 тыс. граждан смогут воспользоваться данной услугой. Также в электронный формат планируется перевести возможность оформления пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, которой воспользуются 13 тыс. граждан.

"Статистика показывает, что порядка 70% из предусмотренных на единовременное пособие по рождению ребенка 10 млрд драмов пришлось на выплаты по рождению третьего и последующего ребенка, при том, что их число составляет всего 8 тыс. из общего числа в 41 тыс. новорожденных", - сказал Асатрян.Как отмечает министр, это свидетельствует о том, что в армянских семьях стали чаще рождаться третьи и последующие дети, что, возможно, связано с внедрением программы выдачи семейного капитала за их рождение.При этом он отметил, что средства на выдачу единовременного пособия в 2018 году будут увеличены, несмотря на определенный спад рождаемости."В основном рост средств обусловлен активностью по рождению третьего и последующего ребенка, в частности на эти цели планируется выделить более 300 млн. драмов, часть из которых будет предоставлена в качестве семейного капитала", - сказал Асатрян.Расходы госбюджета Армении на 2018 год на выплату единовременного пособия по рождению вырастут на 426,6 млн драмов и составят 9,98 млрд драмов. При этом планируется сохранить размеры выплачиваемых пособий в размере по 50 тыс. драмов за рождение первого и второго ребенка, за третьего и четвертого ребенка – в размере 1 млн драмов, а за пятого и последующего – по 1,5 млн драмов. Что касается пособий по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет, то по проекту госбюджета на 2018 год предусмотрено 2,84 млрд драмов (2,86 млрд драмов в 2017 году – ред.), из-за сокращения числа бенефициариев.Семейный капитал в Армении получают многодетные семьи, имеющие трех и более детей. Он может использоваться для погашения ипотеки, платы за учебу, субсидированных сельхозкредитов, а жителями отдаленных и приграничных населенных пунктов – для покупки жилья.Государство предоставляет единовременное пособие по рождению первого и второго ребенка в размере 50 тыс. драмов, за третьего и четвертого ребенка - в размере 1 млн драмов, а за 5-го и последующего ребенка – в размере 1,5 млн драмов.Согласно действующему порядку родители могут получить наличными только 500 тыс. драмов из предоставляемого единовременного пособия по уходу за ребенком, а остальные средства переводятся в качестве капитала в банк на имя ребенка. При этом сумму можно получать и ежемесячными выплатами в размере 25 тысяч драмов в месяц. ($1 - 484,37 драма).