Южная Корея расширила санкционный список граждан и организаций КНДР

Правительство Республики Корея объявило в понедельник о внесении в санкционный список 18 граждан КНДР в рамках односторонних санкций, направленных на прекращение финансирования ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил южнокорейский МИД.

Объектами санкций стали руководители и сотрудники филиалов пяти банков в таких странах как Китай, Россия и Ливия. "В их числе представитель Корейского объединенного банка развития в Москве Ли Ын Сон, представители Банка внешней торговли КНДР во Владивостоке Чу Хёк и в Ливии Ку Чжа Хён, представитель банка "Тэсон" в Китае Кан Мин", - отмечается в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что все граждане КНДР, включенные в санкционный список, участвовали в операциях, направленных на финансирование ядерной программы страны. В документе подчеркивается, что эти шаги "помогут заблокировать незаконные валютные потоки в Северную Корею".





