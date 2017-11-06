Пассажиропоток через армянские аэропорты вырос на 22,7%

Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" и гюмрийский аэропорт "Ширак" за январь-октябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 22,7%, составив 2 154 092 пассажира. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Главного управления гражданской авиации Армении (ГУГА РА).



За октябрь пассажиропоток через два аэропорта Армении составил 231 909 человек, превысив аналогичный показатель прошлого года на 12,5%.

При этом пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" в октябре текущего года составил 220 726 человек, что на 7,4 % превышает показатель того же месяца прошлого года. А за январь-октябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в аэропорту "Звартноц" зафиксирован рост пассажиропотока на 18,8%.Грузоперевозки через аэропорт "Звартноц" за первые десять месяцев 2017 года составили 18 910 тонн, что на 42,2% больше, чем за аналогичный показатель 2016 года.В сообщении отмечается также, что пассажиропоток через гюмрийский аэропорт "Ширак" в октябре 2017 года составил 11 183 человека против 624 человек за тот же месяц прошлого года. В январе-октябре текущего года пассажиропоток через аэропорт "Ширак" составил 77 072 человека против 7689 человек за десять месяцев 2016 года.Количество взлетов и посадок в аэропортах "Звартноц" и "Ширак" за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросло на 19,2%.В настоящее время в Армении действуют два аэропорта – ереванский "Звартноц" и гюмрийский "Ширак", которые эксплуатируются ЗАО "Армения - Международные аэропорты" в соответствии с договором о концессионном управлении сроком на 30 лет, заключенным с армянским правительством в 2001 году.Собственником ЗАО "Армения - Международные аэропорты" является аргентинская American International Airports, которая принадлежит гражданину Аргентины армянского происхождения Эдуардо Эрнeкяну (Eduardo Eurnekian).