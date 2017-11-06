В ближайшие дни на территории Армении ожидаются дожди. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На территории Армении 6-го и 8-го ноября ожидается погода без осадков. 7-го, с 9-10 в большинстве регионов ожидаются осадки. Ветер западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха повысится на 2-4 градусов, днем 7-го ноября понизится на 2-3 градуса.

В Ереване 6-го и 8-го ноября ожидается погода без осадков. 7-го, 9-10-го в большинстве регионов ожидаются осадки.