СМИ: сирийские войска приближаются к последнему форпосту ИГ на границе с Ираком

Бойцы сирийской армии и шиитские ополченцы вышли к границе с Ираком и находятся в 30 км к югу от города Бу-Кемаль - последнего форпоста террористов из группировки "Исламское государство". Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила в понедельник газета Al Akhbar.

По ее информации, войска приближаются к расположенному в приграничном районе нефтяному месторождению Аккаш. Ранее они заняли нефтеперекачивающую станцию "Т-2".

Как свидетельствует газета, вертолеты иракских ВВС оказывают поддержку наступающим на Бу-Кемаль сирийским частям. Воюющие на стороне иракской армии шиитские формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" ведут огонь по бандам террористов и не дают им укрыться на иракской территории.

3 ноября проправительственные силы в Ираке освободили пограничный с Сирией город Эль-Каим, который находится напротив Бу-Кемаля. Сейчас они проводят операцию против форпоста ИГ в соседнем городе Рава (провинция Анбар).

По сведениям газеты, на восточном берегу Евфрата в последние дни активизировали свои действия арабо-курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС). Бойцы СДС возобновили наступление на город Хаджин (90 км от Дейр-эз-Зора) и в случае успешного продвижения могут выйти к Бу-Кемалю с северного направления.





