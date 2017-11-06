В Армении выберут птицу-символ года. Союз охраны птиц Армении объявил об открытом голосовании на номинацию «Птица года-2018», в результате которого будет выбран один вид из заявленных 6 видов птиц Армении. Среди кандидатов – малый скалистый поползень, кукушка обыкновенная, малая выпь, водный орел, зяблик, красноголовый нырок.

Как передает «Арменпресс», начиная с 2009-го года, Союз охраны птиц Армении ежегодно проводит подобные конкурсы. Основные критерии для выбора птицы года – узнаваемсть птицы в широких слоях населения, ее легкая определяемость, необходимость ее защиты от вымирания.

Цель инициативы – повысить общественную значимость охраны природных ресурсов.

Птицей 2017 года была горлица (татрак).