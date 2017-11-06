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Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X


Apple предупредила о возможности выгорания дисплея iPhone X. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом передает Mashable.

Такой эффект возникает после того, как на экране долгое время было открыто высококонтрастное яркое изображение. Выгорание дисплея, пишет Mashable, стало «головной болью» для Google со смартфонами Pixel 2 XL.

На сайте техподдержки Apple выложена инструкция, как предотвратить выгорание дисплея Super Retina, который сама компания называет «лучшим в отрасли».

 

 

 



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