Обама вновь призвал ограничить ношение оружия

Экс-президент США Барак Обама после массовой стрельбы в Техасе, при которой погибли 26 человек, вновь призвал ограничить ношение оружия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы скорбим со всеми семьями в Сазерленд-Спрингс, кто пострадал от этого акта ненависти, и мы будем поддерживать выживших, которые поправляются. Пусть Бог также даст всем нам мудрость задаться вопросом, какие конкретные шаги мы можем принять, чтобы сократить насилие и оружие среди нас", — написал Обама в Twitter.

Ранее власти сообщили, что 26 человек погибли и около 20 были ранены в результате стрельбы в церкви в Сазерлент-Спрингс неподалеку от города Сан-Антонио в Техасе. Стрелявший был вооружен автоматической винтовкой. Подозреваемый обнаружен мертвым.

Обама на посту президента пытался провести ограничения ношения оружия после гибели 26 детей и взрослых в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте, но законопроект не прошел в конгрессе.