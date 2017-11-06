Абэ и Трамп сошлись во мнении о возможности военного решения проблемы КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп сошлись во мнении о возможности военного решения проблемы КНДР. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сам Абэ сообщил в понедельник на совместной пресс-конференции с Трампом в Токио.

"Мы поддерживаем позицию президента Трампа относительно того, что в отношении Северной Кореи все варианты лежат на столе", - сказал премьер Японии. Ранее президент США неоднократно подчеркивал, что в отношении КНДР рассматриваются все возможные варианты действий, в том числе военные.

Глава японского правительства отметил, что прошедшими переговорами в Токио лидерам двух стран "удалось продемонстрировать всему миру непоколебимость японско-американского альянса". По мнению Абэ, сейчас не время для диалога с КНДР. "Необходимо оказывать максимальное давление на Северную Корею", - заявил премьер Японии.

Дональд Трамп также обещал, что Вашингтон не будет больше терпеть провокационные действия КНДР.

"Проведение запрещенных ядерных испытаний, пуски ракет, которые пролетают над Японией, угрожая безопасности мирного населения - США больше не будут терпеть такого поведения Северной Кореи", - заявил Трамп. По его словам, Вашингтон и Токио тесно сотрудничают с тем, чтобы "противостоять опасной агрессии режима Северной Кореи".





