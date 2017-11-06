США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения

США, Южная Корея и Австралия начали в понедельник совместные военно-морские учения в водах у южнокорейского острова Чеджудо в преддверии визита американского президента Дональда Трампа в Сеул. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом объявило командование южнокорейских военно-морских сил.

По его данным, учения продлятся два дня. В них задействованы четыре корабля — южнокорейский эскадренный миноносец "Седжон" (Sejong) с управляемыми ракетами на борту и системой раннего предупреждения "Иджис" (Aegis), американский миноносец Chafee, а также австралийские фрегаты "Мельбурн" и "Парраматта".