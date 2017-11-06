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Во время выборов в ОМС в Горисе победил член РПА Аруш Арушанян


Во время выборов в ОМС в Горисе уверенно победил член РПА Аруш Арушанян.

Как сообщили «Арменпресс» в ЦИК Армении, в выборах в Горисе приняли участие 13 тысяч 164 избирателей, из коих 12 тысяч 945 избирателей проголосовали за Аруша Арушаняна.

За его соперника, самовыдвиженца Самвела Арутюняна было подано 56 голосов. 163 бюллетеня были признаны недействительными.

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