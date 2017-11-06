Бако Саакян провел совещание, посвященное работам в сферах сельского хозяйства и строительства

6 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание, посвященное работам в сферах сельского хозяйства и строительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с рядом программ в южной части республики, намеченных в ходе состоявшегося 4 ноября совещания в г. Гадруте с участием ответственных работников райадминистрации и глав общин.Президент Саакян отметил необходимость эффективного осуществления предусмотренных программ, дав при этом соответствующие поручения руководителям компетентных органов.В совещании приняли участие государственный министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.