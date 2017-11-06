Особое предложение гостиницы «Армения Мариотт» на пятничные вечера

Гостиница «Армения Мариотт» представила новое – особое, предложение на пятничные вечера: женский вечер в итальянском ресторане «Кучина». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает менеджер по маркетингу гостиницы «Армения Мариотт» Сарин Бузантян.

«Проведите пятничный вечер с подругами в итальянском ресторане «Кучина» и получите 12%-ную скидку на весь счет. Мы гарантируем итальянскую среду и самые вкусные блюда итальянской кухни. Ресторан работает ежедневно, с 12:00 до 24:00»,-сказано в сообщении.

Спортзал

Спортзал гостиницы «Армения Мариотт» предлагает современное оборудование для фитнеса и спецпрограммы для наилучших результатов. С ноября предлагается особая цена - 30.000 драмов в месяц, которая будет в силе до марта 2018 года. Спортзал гостиницы «Армения Мариотт» открыт ежедневно, 24 часа в сутки.

Ваша свадьба в гостинице «Армения Мариотт»

Проведите ваше свадебное торжество в гостинице «Армения Мариотт», где вам предложат большие и удобные залы. Вы получите бесплатный ночлег с завтраком и большие скидки.