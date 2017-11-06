Бюджетные ассигнования в области здравоохранения уменьшились на 5.8 млрд драмов

В 2018 году по госбюджету здравоохранению будет выделено 80.1 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС Армении по здравоохранению и соцвопросам и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

«В абсолютных цифрах это на 5.8 млрд драмов меньше, чем в 2017 году. Однако хочу отметить, что это не означает, что услуги в области здравоохранения станут хуже. Наоборот – есть уверенность, что меньшим бюджетом можно достичь лучших результатов»,- заявил замминистра финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, на больничные услуги будет выделено 30.1 млрд драмов, а на внебольничные услуги будет выделено 24.5 млрд драмов.