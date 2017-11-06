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Во время выборов в ОМС в Гегаркунике из 2 женщин-кандидатов одна победила, вторая – потерпела поражение


5-го ноября в Гегаркунике, прошли выборы в ОМС, во время которых из 2 женщин-кандидатов одна победила, вторая – потерпела поражение. В селе Гегакар победу одержала член РПА  Каринэ Мартиросян, а в укрупненной общине Гегамасар член РПА  Зоя Геворгян проиграла самовыдвиженцу, члену РПА Акопу Аветисяну.

Как сообщили «Арменпресс» в избиркомах 20-го и 21-го округов, в селе Гегакар за Каринэ Мартиросян проголосовало 67 человек, за ее соперника, беспартийного Рафика Сафаряна – 19. В укрупненной общине Гегамасар Зоя Геворгян набрала  1392 голоса, самовыдвиженцу, члену РПА  Акопу Аветисяну удалось набрать 2078 голосов.

Хосров Хлгатян

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