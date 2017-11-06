Императорская чета Японии приняла Дональда Трампа и его супругу

Император Японии Акихито и императрица Митико приняли в понедельник в своей резиденции во дворце президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило Управление делами императорского двора.

"В прошлом наши страны участвовали в войне друг против друга. Однако я думаю, что Япония в ее нынешнем виде существует благодаря дружественным отношениям и помощи со стороны США", - сказал император во время встречи.

Император также поинтересовался, как проходит визит американского лидера в Японию. "Все проходит очень хорошо. Мы проводим содержательный обмен мнениями по различным темам, включая Северную Корею, стратегическое взаимодействие Японии и США и торговые отношения", - ответил президент.

Прием, как и было запланировано, длился около 30 минут.





