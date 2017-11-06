Мы не использовали наши голевые моменты: Жозе Моуринью







«Игра была равной. Обе команды могли забить гол. В таких матчах побеждает та команда, которая первая добивается успеха. Первый тайм был равным, а во втором у «Челси» было преимущество в одном эпизоде, и это закончилось голом. Обидно пропускать гол в такой ситуации. Желание и баланс в игре у футболистов «Манчестер Юнайтед» появились в последние 15-20 минут. Все было в наших руках. Мы не использовали наши голевые моменты», - приводит слова тренера BBC.



Как передает Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от лондонского «Челси» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.«Игра была равной. Обе команды могли забить гол. В таких матчах побеждает та команда, которая первая добивается успеха. Первый тайм был равным, а во втором у «Челси» было преимущество в одном эпизоде, и это закончилось голом. Обидно пропускать гол в такой ситуации. Желание и баланс в игре у футболистов «Манчестер Юнайтед» появились в последние 15-20 минут. Все было в наших руках. Мы не использовали наши голевые моменты», - приводит слова тренера BBC.Как передает «Арменпресс» , в этой игре полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян в составе манкунианского клуба отыграл 62 минуты.