В Шираке в двух общинах из трех были переизбраны прежние руководители общин
5-го ноября в Шираке, в селах общин Ани, Ахуряна и Мармашена прошли выборы в ОМС.
По предварительным данным ЦИК Армении, в Ани победил член РПА Артак Самвелович Геворгян, набравший 3 909 голосов. В укрупненной общине Ахурян победил член АРФД Арцрун Нерсесович Игитян, набравший 2393 голоса, а в общине Мармашен победил член АРФД Карен Аршакович Аршакян, набравший 1 463 голоса.Арменуи Мхоян
- 12:40 В Канаде скунс устроил погоню за горным львом
- 12:20 Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X
- 11:57 Ирак впервые за 45 лет отправит девушку на конкурс «Мисс Вселенная»
- 11:48 Обама вновь призвал ограничить ношение оружия
- 11:40 Выборы в органы местного самоуправления: ЦИК подвела предварительные итоги
- 11:38 Абэ и Трамп сошлись во мнении о возможности военного решения проблемы КНДР
- 11:37 США, Южная Корея и Австралия начали совместные военно-морские учения
- 11:32 Во время выборов в ОМС в Горисе победил член РПА Аруш Арушанян
- 11:31 СМИ: главарь ИГ аль-Багдади бежал из Ирака в Сирию
- 11:29 Бако Саакян провел совещание, посвященное работам в сферах сельского хозяйства и строительства
- 11:25 Особое предложение гостиницы «Армения Мариотт» на пятничные вечера
- 11:12 Бюджетные ассигнования в области здравоохранения уменьшились на 5.8 млрд драмов
- 11:11 Американские флаги будут приспущены до 9 ноября в дань памяти жертвам стрельбы в техасской церкви
- 11:09 Во время выборов в ОМС в Гегаркунике из 2 женщин-кандидатов одна победила, вторая – потерпела поражение
- 11:06 Императорская чета Японии приняла Дональда Трампа и его супругу
- 11:01 Мы не использовали наши голевые моменты: Жозе Моуринью
- 10:59 В Шираке в двух общинах из трех были переизбраны прежние руководители общин
- 10:42 Paradise Papers: Сыновья премьер-министра Турции оказались в центре нового офшорного скандала
- 10:42 В США опубликовали архив офшорной деятельности мировых лидеров
- 10:35 Во Вьетнаме в результате тайфуна "Дамри" погибли 44 человека
- 10:20 Пройдут партии последнего тура командного чемпионата Европы по шахматам
- 10:19 В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем
- 10:15 Во Вьетнаме стартует неделя лидеров АТЭС
- 10:09 В укрупненных общинах Чамбарака и Вардениса бывшие мэры потерпели тяжелое поражение
- 10:07 Трамп готов встретиться с лидером КНДР
- 10:03 Reuters: суд в Бельгии освободил Пучдемона и четырех его соратников
- 10:00 В Техасе бойня в церкви унесла жизни 26 человек
- 09:49 Новые изменения: Учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет
- 08:57 Предстоящие новости: 6.11.2017
- 05.11-17:26 В Армении военнослужащие ЮВО отпраздновали День военного разведчика
- 05.11-17:11 Президент Арцаха обсудил в Аскеранском районе вопросы, касающиеся осуществления ряда программ
- 05.11-16:55 ДТП на Тбилисском шоссе: есть жертва, трое ранены
- 05.11-16:46 Выборы ОМС: на 14։00 часов в Гегаркуникской области проголосовало 28.5 % избирателей
- 05.11-15:49 Выборы ОМС: на 14։00 часов проголосовало 26.67 % избирателей
- 05.11-15:35 В Южной Корее люди вышли на акцию против планов США силового решения по КНДР
18:19, 30.10.2017
Просмотрели 2193 раз Вооруженный ножом человек взял в заложники одного ребенка в детском саду «Манушак» города Армавир
16:10, 04.11.2017
Просмотрели 1083 раз Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли
14:37, 30.10.2017
Просмотрели 927 раз Дни армянской культуры в РФ пройдут также и в ее областях
19:14, 02.11.2017
Просмотрели 921 раз Если Азербайджан желает, чтобы Армения присоединилась к железной дороге Баку- Тбилиси-Карс, то должен признать независимость Арцаха: Шармазанов
14:42, 30.10.2017
Просмотрели 906 раз В вопросе урегулирования карабахского конфликта Эрдоган перешел к проклятиям