В Шираке в двух общинах из трех были переизбраны прежние руководители общин

5-го ноября в Шираке, в селах общин Ани, Ахуряна и Мармашена прошли выборы в ОМС.

По предварительным данным ЦИК Армении, в Ани победил член РПА Артак Самвелович Геворгян, набравший 3 909 голосов. В укрупненной общине Ахурян победил член АРФД Арцрун Нерсесович Игитян, набравший 2393 голоса, а в общине Мармашен победил член АРФД Карен Аршакович Аршакян, набравший 1 463 голоса.

Арменуи Мхоян