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В Шираке в двух общинах из трех были переизбраны прежние руководители общин


5-го ноября в Шираке, в селах общин Ани, Ахуряна и Мармашена прошли выборы в ОМС.

По предварительным данным ЦИК Армении, в Ани победил член РПА  Артак Самвелович Геворгян, набравший 3 909 голосов. В укрупненной общине Ахурян  победил член АРФД Арцрун Нерсесович Игитян, набравший 2393 голоса, а в общине Мармашен победил член АРФД Карен Аршакович Аршакян, набравший 1 463 голоса.

Арменуи Мхоян

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