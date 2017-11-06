Тайфун "Дамри", обрушившийся на центральную часть Вьетнама, унес за последние трое суток жизни 44 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в понедельник Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.

"Дамри" стал 12-м тайфуном во Вьетнаме и наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием за два последних десятилетия. Согласно данным координационного комитета, в результате сильных ливней и вызванного ими паводка были затоплены и повреждены более 40 тыс. жилых домов.

Свыше 30 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища, спасаясь от наводнения. Стихия лишила многие районы электроснабжения и связи с внешним миром, там остаются подтопленными более 40 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

В результате последствий тайфуна в значительной степени ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.



