Пройдут партии последнего тура командного чемпионата Европы по шахматам
На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении перед последним туром с 11 очками занимает 5-е место и в последнем туре сыграет со сборной Сербии.Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОКА.
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