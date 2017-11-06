Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

Пройдут партии последнего тура командного чемпионата Европы по шахматам


На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении перед последним туром с 11 очками занимает 5-е место и в последнем туре сыграет со сборной Сербии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба НОКА.

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