Пройдут партии последнего тура командного чемпионата Европы по шахматам

На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении перед последним туром с 11 очками занимает 5-е место и в последнем туре сыграет со сборной Сербии.

Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает пресс-служба НОКА.