В Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем

Государственные СМИ Саудовской Аравии сообщают, что принц Мансур бен Мукрин и еще несколько высокопоставленных чиновников погибли в ходе крушения вертолета, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Катастрофа произошла в воздушном пространстве Саудовской Аравии близ границы с Йеменом.

По предварительным данным, всего на борту вертолета находилось девять человек.

Принц Мансур бен Мукрин был заместителем губернатора провинции Асир.

Причина крушения вертолета пока неизвестна.

Саудовская аравия возглавляет коалицию, воюющую против повстанцев-хуситов в Йемене.

В субботу ПВО королевства сбили ракету, пущенную из Йемена в торону аэропорта Эр-Рияда.