Во Вьетнаме стартует неделя лидеров АТЭС

Главное мероприятие года председательства Вьетнама в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - Неделя лидеров экономик АТЭС под девизом "Создание новой движущей силы, объединение в стремлении к общему будущему" начинается в понедельник во Вьетнаме в приморском городе Дананге. В дни Недели лидеров тут состоятся заключительное совещание старших должностных лиц АТЭС, совместное совещание министров иностранных дел и торговли, а также вьетнамский бизнес-форум, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кульминацией станет запланированный на 10-11 ноября 25-й юбилейный саммит глав государств и правительств 21 страны, входящей в АТЭС, который пройдет под председательством президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.

На долю стран - участниц АТЭС приходится около 59% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли. В группировку входят три крупнейшие экономики мира - США, Китай и Япония.



