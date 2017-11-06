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В укрупненных общинах Чамбарака и Вардениса бывшие мэры потерпели тяжелое поражение


В укрупненных общинах Чамбарака и Вардениса бывшие мэры – Юра Авалян и Володя Хлоян,  которые уже несколько раз побеждали в выборах, потерпели тяжелое поражение во время выборов в ОМС.

Как сообщили «Арменпресс» в избиркомах 20-го и 21-го округов, бывший мэр Чамбарака, член РПА  Юра Авалян набрал 1424 голоса, а его соперник – беспартийный Вазген Адамян набрал 4349 голосов.  Бывший мэр Вардениса, член РПА  Володя Хлоян набрал 2119 голосов, а его соперник – самовыдвиженец, член РПА Арам Арутюнян набрал 4401 голос. В ходе выборов не было зарегистрировано существенных нарушений, которые отразились бы на итогах выборов.

Хосров Хлгатян

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