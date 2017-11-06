В укрупненных общинах Чамбарака и Вардениса бывшие мэры потерпели тяжелое поражение

В укрупненных общинах Чамбарака и Вардениса бывшие мэры – Юра Авалян и Володя Хлоян, которые уже несколько раз побеждали в выборах, потерпели тяжелое поражение во время выборов в ОМС.

Как сообщили «Арменпресс» в избиркомах 20-го и 21-го округов, бывший мэр Чамбарака, член РПА Юра Авалян набрал 1424 голоса, а его соперник – беспартийный Вазген Адамян набрал 4349 голосов. Бывший мэр Вардениса, член РПА Володя Хлоян набрал 2119 голосов, а его соперник – самовыдвиженец, член РПА Арам Арутюнян набрал 4401 голос. В ходе выборов не было зарегистрировано существенных нарушений, которые отразились бы на итогах выборов.

Хосров Хлгатян