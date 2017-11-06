Трамп готов встретиться с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться и провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Думаю, что переговоры со всеми людьми - это неплохая вещь", - сказал он в интервью американскому телешоу Full Measure, которое вышло в эфир во время пребывания американского президента в Японии в рамках азиатского турне.

Трамп отметил, отвечая на вопрос о возможности встречи с "диктатором" Ким Чен Ыном: "Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться, пока, думаю, говорить об этом нам пока слишком рано".