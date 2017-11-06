В Техасе бойня в церкви унесла жизни 26 человек

Очередной случай массовой стрельбы потряс в воскресенье США — в результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек. Стрелявший был обнаружен мертвым, но полиция пока не знает обстоятельства его смерти. Мотивы преступления тоже пока неясны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин рассказал журналистам на пресс-конференции, что стрелявший был одет во все черное, включая бронежилет. Он открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио в Техасе. Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет. В частности, сообщалось, что при стрельбе погибла 14-летняя дочь пастора церкви, в то время как сам пастор был в отъезде.

Затем стрелявший вышел из церкви. На выходе он столкнулся с местным жителем, у которого нашлась собственная винтовка. Завязалась перестрелка. Подозреваемый бросил свою винтовку и бросился бежать, а затем скрылся на машине. Впоследствии подозреваемого обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился. В машине убийцы найден ряд единиц огнестрельного оружия.

Хотя официально имя вооруженного мужчины не сообщается, многие американские СМИ пишут, что нападавший - Дэвин Патрик Келли, ранее с позором уволенный из ВВС США.

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, пообещал, что федеральные власти окажут помощь властям штата при расследовании инцидента. Трамп выразил свои соболезнования, назвав убийство людей "актом зла".