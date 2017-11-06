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Новые изменения: Учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет


Новые изменения в системе высшего образования в Армении предполагают установить новые изменения в проведении бакалавриата, в соответствии с международной методологией. Студенты очного отделения смогут сделать выбор: учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет. Студенты заочного отделения смогут сделать выбор и пройти бакалавриат в течение от 4 до 8 лет. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал начальник управления профессионального высшего образования МОН Армении Роберт Сукиасян.

 «По закону о высшем и послевузовском образовании мы установили новую форму обучения. Студенты очного отделения смогут сделать выбор: учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет (4+2),  в зависимости от их загруженности, а студенты заочного отделения смогут сделать выбор и пройти бакалавриат в течение от 4 до 8 лет(4+4)»,- сказал начальник управления профессионального высшего образования МОН Армении Роберт Сукиасян.

Эта система позволит студентам, перегруженным по тем или иным причинам, продолжить учебу без взятия академического отпуска, с минимальной нагрузкой – распределяя предметы по своему усмотрению на годы учебы.

«Мы переходим к международно-принятой системе методологии «full time» и «half time». Это дает студентам гораздо больше возможностей. После принятия закона, ВУЗы получат 3 года времени для организации этой программы и постепенно все перейдут к указанной методологии»,- сказал начальник управления профессионального высшего образования МОН Армении Роберт Сукиасян.

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