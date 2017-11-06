Новые изменения: Учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет

Новые изменения в системе высшего образования в Армении предполагают установить новые изменения в проведении бакалавриата, в соответствии с международной методологией. Студенты очного отделения смогут сделать выбор: учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет. Студенты заочного отделения смогут сделать выбор и пройти бакалавриат в течение от 4 до 8 лет. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления профессионального высшего образования МОН Армении Роберт Сукиасян.

«По закону о высшем и послевузовском образовании мы установили новую форму обучения. Студенты очного отделения смогут сделать выбор: учеба в бакалавриате может быть организована в течение от 4 до 6 лет (4+2), в зависимости от их загруженности, а студенты заочного отделения смогут сделать выбор и пройти бакалавриат в течение от 4 до 8 лет(4+4)»,- сказал начальник управления профессионального высшего образования МОН Армении Роберт Сукиасян.

Эта система позволит студентам, перегруженным по тем или иным причинам, продолжить учебу без взятия академического отпуска, с минимальной нагрузкой – распределяя предметы по своему усмотрению на годы учебы.

,- сказал начальник управления профессионального высшего образования МОН Армении Роберт Сукиасян.