Предстоящие новости: 6.11.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

По приглашению премьер-министра и главы МИД Израиля, министр ИД РА Эдвард Налбандян посетит Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной властей Израиля.

В Иерусалиме Эдвард Налбандян встретится с Иерусалимскимпатриархом ААЦ архиепископом Манукяном.

Сегодня, 6-го ноября, состоится совместное заседание постоянных комитетов НС РА по здравоохранению и соцвопросам и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.Повестка: предусмотренные бюджетом доходы и расходы на здравоохранение, социальные, финансово-кредитные и бюджетные вопросы, прописанные в законе «О государственном бюджете РА».

Сегодня, 6-го ноября, состоится совместное заседание постоянных комитетов НС РА по образованию, культуре, молодежи, спорту и соцвопросам, а также по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.Повестка: предусмотренные бюджетом доходы и расходы на образование, культуру, вопросам молодежи, спорту и информатике.

Сегодня, 6-го ноября, состоится пресс-конференция главы турагентства, эксперта Риммы Хачатрян, социолога Агарона Адибекяна.Тема: 6 ноября – Международный День ответственного туризма. Как сделать Армению привлекательной для туризма. Итоги въездного и выездного туризма в 2017г.

В Матенадаране состоится открытие II Всеармянской научной конференции, посвященной 100-летию Первой республики, которая пройдет 6-8 ноября.Намечены лекции выдающихся ученых армянского происхождения, семинары, круглые столы.

В Союзе писателей Армении состоится презентация книги литературоведа Давида Гаспаряна «Зеркало души», посвященной поэзии Хачика Манукяна.

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