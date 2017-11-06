Время в Ереване: 11:07:36,   6 Ноябрь

Предстоящие новости: 6.11.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

По приглашению премьер-министра и главы МИД  Израиля,  министр ИД РА  Эдвард Налбандян посетит Израиль с официальным визитом 6-7 ноября.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА, запланированы  встречи главы внешнеполитического ведомства Армении с высокопоставленными представителями исполнительной  и законодательной  властей  Израиля.

В Иерусалиме  Эдвард Налбандян встретится с Иерусалимскимпатриархом ААЦ  архиепископом Манукяном.

Сегодня, 6-го ноября, состоится совместное  заседание  постоянных комитетов  НС РА  по здравоохранению и соцвопросам и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.Повестка: предусмотренные бюджетом доходы и расходы  на здравоохранение, социальные, финансово-кредитные и бюджетные вопросы, прописанные в  законе «О государственном бюджете РА».

Сегодня, 6-го ноября, состоится совместное заседание  постоянных комитетов  НС РА  по образованию, культуре, молодежи, спорту и соцвопросам, а также по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.Повестка: предусмотренные бюджетом доходы и расходы  на образование, культуру, вопросам молодежи, спорту и информатике.

Сегодня, 6-го ноября, состоится пресс-конференция главы турагентства, эксперта Риммы  Хачатрян, социолога Агарона Адибекяна.Тема: 6 ноября – Международный День ответственного туризма. Как сделать Армению привлекательной для  туризма. Итоги въездного и выездного туризма в 2017г.

В Матенадаране состоится открытие II Всеармянской научной конференции, посвященной 100-летию Первой  республики, которая  пройдет 6-8 ноября.Намечены  лекции выдающихся ученых армянского происхождения, семинары, круглые  столы.

В Союзе писателей Армении состоится презентация книги литературоведа Давида Гаспаряна «Зеркало души», посвященной поэзии Хачика Манукяна.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации