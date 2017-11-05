В Армении военнослужащие ЮВО отпраздновали День военного разведчика

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проводимой военно-патриотической акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» в военном городке «Полигон» Гюмрийского военного гарнизона организовали праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня военного разведчика.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, на празднование 99-ой годовщины были приглашены сотрудники силовых структур Российской Федерации Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов, Вооруженных Сил Республики Армения, представители дипломатического корпуса и администрации, члены семей военнослужащих, школьники, юнармейцы российских школ и студенты военной кафедры Гюмрийского педагогического университета.

Военнослужащие разведчики соединения подготовили для гостей новую показательную программу по проведению засады, налета и тактико-огневого боя с применением беспилотных летательных комплексов, средств имитации, поединков по рукопашному и ножевому бою. В ходе реальных действий разведчики продемонстрировали современную экипировку и снаряжение «Ратник», вооружение и военную технику, а также комплексы связи, разведки и беспилотные летательные аппараты комплексов разведки.

Завершились праздничные мероприятия показательными одиночными и групповыми выступлениями, военизированной эстафетой, угощением гостей солдатской кашей и концертом.

По результатам итоговой проверки за летний период обучения показатель подготовленности разведывательных подразделений военной базы повысился на 20 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

В летнем периоде обучения разведчики принимали участие в базовых и совместных тактических учениях с военнослужащими Министерства обороны Армении на полигонах «Памбак», «Камхуд» и «Алагяз».

Военнослужащие впервые освоили совместную переброску десанта с российскими подразделениями воздушно-десантных войск с использованием вертолетов армейской авиации российской авиационной военной базы «Эребуни» на полигоны: МО РА «Баграмян» и России «Алагяз». Разведчики соединения продемонстрировали свои уверенные и профессиональные действия в условиях высокогорной местности на высотах над уровнем моря от 1,5 до 2,5 тыс. метров в ходе международных тактических учений КСОР ОДКБ «Поиск и Взаимодействие – 2017».

Военнослужащие разведывательных подразделений соединения освоили специальный курс по горной и альпинистской подготовке с преодолением скалистых, лесных и горных препятствий, водных и воздушных переправ в ходе восхождения в горы «Шегель» и «Алагяз» высотой от 2,5 до 3,5 тыс. метров в ходе лагерного сбора на полигоне «Памбак».

Основной особенностью успешного выполнения специальных задач по определению места нахождения условного противника в горной местности в летнем периоде обучения для военнослужащих разведчиков являлось применение беспилотных летательных аппаратов и современной экипировки «Ратник» с использованием комплекса разведки и управления «Стрелец» и средств связи «Азарт».