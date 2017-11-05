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ДТП на Тбилисском шоссе: есть жертва, трое  ранены


В МЧС РА в 13:22 часов 5 ноября поступило сообщение, что на Тбилисском шоссе произошло ДТП – столкнулись машины, есть пострадавшие, нужна помощь. 

На  место выехал боевой  расчет и отряд особого назначения Спасательной службы.

4 человека госпитализированы в МЦ Григор Лусаворич, один из них скончался по дороге.

МЧС предоставит дополнительную информацию.



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