ДТП на Тбилисском шоссе: есть жертва, трое  ранены

В МЧС РА в 13:22 часов 5 ноября поступило сообщение, что на Тбилисском шоссе произошло ДТП – столкнулись машины, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет и отряд особого назначения Спасательной службы.

4 человека госпитализированы в МЦ Григор Лусаворич, один из них скончался по дороге.

МЧС предоставит дополнительную информацию.