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Выборы  ОМС: на 14։00 часов в Гегаркуникской области проголосовало 28.5 % избирателей


В 14 общинах на 61 и/у Гегаркуникской области по положению на 14։00 часов  проголосовал 12 901 человек  (28.5 %)  из 45 138 избирателей.

Как  сообщили Арменпресс, это данные  избирательных комиссий 19, 20 и 21 и/участков Гегаркуникской  области.

На  и/у 19 проголосовало 1506 (15.4%) избирателей, на и/у 20 – 6349 (37,8 %),  на и/у 5 046 (27,1 %).

«В ходе голосования не зарегистрировано ни одного случая, который мог бы нарушить ход голосования или повлиять на результат выборов», - заверили ответственные  в избирательных комиссиях 19, 20 и 21 и/участков.

 

Хосров Хлгатян



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