Выборы  ОМС: на 14։00 часов в Гегаркуникской области проголосовало 28.5 % избирателей

В 14 общинах на 61 и/у Гегаркуникской области по положению на 14։00 часов проголосовал 12 901 человек (28.5 %) из 45 138 избирателей.

Как сообщили Арменпресс, это данные избирательных комиссий 19, 20 и 21 и/участков Гегаркуникской области.

На и/у 19 проголосовало 1506 (15.4%) избирателей, на и/у 20 – 6349 (37,8 %), на и/у 5 046 (27,1 %).

«В ходе голосования не зарегистрировано ни одного случая, который мог бы нарушить ход голосования или повлиять на результат выборов», - заверили ответственные в избирательных комиссиях 19, 20 и 21 и/участков.

Хосров Хлгатян