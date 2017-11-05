Выборы  ОМС: на 14։00 часов проголосовало 26.67 % избирателей

В 69 общинах Армении 5 ноября проходят выборы ОМС. По состоянию на 11։00 на выборах ОМС часов проголосовало 129 633 человека или 26.67 % избирателей.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-служба ЦИК.

Из крупных общин в Арташате в голосовании приняло участие 10.19% из 21 600 избирателей, в Арарате - 17.07% из 13 326 избирателей, в Апаране - 32.19% из 18 105 избирателей, в Алаверды - 22.67% из 19 412 избирателей, в Степанаване - 17.3% из 15 162 избирателей, в Егварде - 23.66% из 19 090 избирателей, в Чаренцаване - 25.41% из 29 833 избирателей, в Горисе - 35.47% из 22 148 избирателей, в Сисиане - 30.08% из 23 213 избирателей, в Капане - 30.42% из 35 024 избирателей, в Берде - 30.88% из 25 072 избирателей.