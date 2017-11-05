В Южной Корее люди вышли на акцию против планов США силового решения по КНДР

Многотысячные демонстрации идут в Южной Корее в знак протеста против угроз США о возможном военном решении проблемы Корейского полуострова и с призывом к миру.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, демонстрации проходят накануне визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа в рамках его азиатского турне.

Как сообщалось, главной темой дискуссий американского президента в ходе визитов в Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины будет урегулирование проблемы Корейского полуострова с упором на противодействие ракетно-ядерным угрозам КНДР.

Как накануне сообщило агентство Associated Press, представитель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США адмирал Майкл Дамонт заявил, что единственным путем определения и гарантированного уничтожения всех ядерных объектов Северной Кореи является проведение наземной операции. Он признал, что военная операция несет в себе серьезную опасность для 25-миллионого Сеула, находящегося в пределах досягаемости ствольной артиллерии Северной Кореи.

Однако группа американских конгрессменов распространила заявление, в котором отмечается, что наземная операция против КНДР "может привести к сотням тысяч и даже миллионам смертей в первые несколько дней после ее начала".

Фото - spokesman.com