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В  Одессе открыт памятник армянскому  ученому-виноделу  Василию Таирову


В  Одессе на перекрестке улиц академика Королева и академика Вильямса – на площади Таирова, открыт памятник армянскому  виноделу  Василию Таирову.

Как  передает Арменпресс, со ссылкой на UA-Report.info, памятник установлен по случаю 158-летия Таирова. Камень освящен представителями армянского духовенства.

На церемонии открытия  присутствовали глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, региональные и муниципальные депутаты, директор Института виноградарства и виноделия им. Таирова Вячеслав Власов, представители армянской  диаспоры, глава армянской общины Самвел Тигранян.

Как  сообщил отец Абгар Глчян, автор памятника – Ашот Манукян, скульптор - Овнан Манукян. Памятник  выполнен на средства армянской  общины, установку организовал ИВиВ им.Таирова. Камень доставлен из Армении как акт благотворительности генерала-лейтенанта Манвела Григоряна».

Василий  Таиров (Василь Таирян) - основатель первого научного учреждения виноградарства и виноделия, которое  действует с 1914г. Сегодня это  Национальный  научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. Таирова».



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