В  Одессе открыт памятник армянскому  ученому-виноделу  Василию Таирову

В Одессе на перекрестке улиц академика Королева и академика Вильямса – на площади Таирова, открыт памятник армянскому виноделу Василию Таирову.

Как передает Арменпресс, со ссылкой на UA-Report.info, памятник установлен по случаю 158-летия Таирова. Камень освящен представителями армянского духовенства.

На церемонии открытия присутствовали глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский, региональные и муниципальные депутаты, директор Института виноградарства и виноделия им. Таирова Вячеслав Власов, представители армянской диаспоры, глава армянской общины Самвел Тигранян.

Как сообщил отец Абгар Глчян, автор памятника – Ашот Манукян, скульптор - Овнан Манукян. Памятник выполнен на средства армянской общины, установку организовал ИВиВ им.Таирова. Камень доставлен из Армении как акт благотворительности генерала-лейтенанта Манвела Григоряна».

Василий Таиров (Василь Таирян) - основатель первого научного учреждения виноградарства и виноделия, которое действует с 1914г. Сегодня это Национальный научный центр «Институт виноградарства и виноделия им. Таирова».