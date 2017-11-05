Аппарат ЗПЧ РА  следит за ходом выборов ОМС с раннего утра

Центральный и региональные подразделения аппарата ЗПЧ РА следят за ходом выборов ОМС с раннего утра 5 ноября. Мониторинговые группы направлены в те области, где не подразделения не выделены.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате ЗПЧ РА, добавив: «Отдельному изучению подвергаются публикации СМИ.

Жалобы, относящиеся к реализации избирательного права, можно направлять в аппарат омбудсмена по тел. 116 и (096) 116100».