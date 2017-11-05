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Аппарат ЗПЧ РА  следит за ходом выборов ОМС с раннего утра


Центральный и региональные подразделения аппарата ЗПЧ РА  следят за ходом выборов ОМС с раннего утра 5 ноября. Мониторинговые  группы  направлены в  те области, где  не  подразделения  не  выделены.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате  ЗПЧ РА, добавив: «Отдельному изучению подвергаются публикации СМИ.

Жалобы, относящиеся к реализации избирательного права, можно направлять в аппарат омбудсмена по   тел. 116 и (096) 116100».



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