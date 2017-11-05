На 61 избирательном участке Гегаркуникской  области выборы  проходят без инцидентов  

В 14 общинах Гегаркуникской области 5 ноября проходят выборы ОМС.

Как сообщили Арменпресс в избирательных комиссиях 19, 20 и 21 и/участков Гегаркуникской области, выборы главы общины и совета старейшин проходят в общинах Варденис, Чамбарак, Шогакат, Гегамасар, Гегакар, Цовинар, Дзорагюх, Апрадзор, Лчаван, Лчашен, Чкаловка, Сарухан, Норашен, Макенис. Выборы главы общины и совета старейшин проходят в 4-х укрупненных общинах - Варденис, Чамбарак, Шогакат, Гегамасар и в одной неукрупненной – Цовинар.

Выборы только главы общины проходят в неукрупненных общинах Гегакар и Дзорагюх, а только совета старейшин – в общинах Макенис, Апрадзор, Лчаван, Лчашен, Норашен, Чкаловка, Сарухан.

По состоянию на 11։00 часов 5 ноября на 61 избирательном участке Гегаркуникской области на выборах ОМС проголосовало 4697 человек из 45138 избирателей, из которых на и/у 19 – 535 избирателей, на и/у 20 – 2350 избирателей, на и/у 21 – 1812 избирателей. Соответственно, на и/у 19 – 5.4, на и/у 20 – 14, на и/у 21 – 9,7 процентов.

Согласно тому же источнику, выборы проходят без нарушений и серьезных инцидентов.

Хосров Хлгатян