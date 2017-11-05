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На 61 избирательном участке Гегаркуникской  области выборы  проходят без инцидентов  


В 14 общинах  Гегаркуникской  области 5 ноября  проходят выборы  ОМС.

Как  сообщили Арменпресс в избирательных комиссиях 19, 20 и 21 и/участков Гегаркуникской  области, выборы главы  общины  и совета  старейшин проходят в общинах Варденис, Чамбарак, Шогакат, Гегамасар, Гегакар, Цовинар, Дзорагюх, Апрадзор, Лчаван, Лчашен, Чкаловка, Сарухан, Норашен, Макенис. Выборы  главы  общины  и совета  старейшин проходят в 4-х укрупненных общинах - Варденис, Чамбарак, Шогакат, Гегамасар и в  одной  неукрупненной – Цовинар.

 Выборы только главы  общины проходят в неукрупненных общинах Гегакар и Дзорагюх, а только совета  старейшин – в общинах Макенис, Апрадзор, Лчаван, Лчашен, Норашен, Чкаловка, Сарухан.

По состоянию на 11։00 часов 5 ноября на 61 избирательном участке Гегаркуникской  области на выборах ОМС проголосовало 4697 человек  из 45138 избирателей, из которых на и/у 19 – 535 избирателей, на и/у 20 – 2350 избирателей, на и/у 21 – 1812 избирателей. Соответственно, на и/у 19 – 5.4, на и/у 20 – 14,  на и/у 21 –  9,7 процентов.

Согласно тому  же  источнику, выборы  проходят без нарушений и серьезных  инцидентов.

 

Хосров Хлгатян



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