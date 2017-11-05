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Чувство безнаказанности за преступления против  армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру» - делегация  РА в ЮНЕСКО


На проходящей в  Париже  39-й Генеральной  конференции, делегация  Армении, воспользовавшись правом ответа, выступила с заявлением, отреагировав на выступление от Азербайджана. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

В заявлении, в частности, говорится:

«Выступление  Азербайджана – это очередная  попытка исказить реальность и ввести присутствующих в  заблуждение.

Истинный  агрессор – это Азербайджан, который совершил погромы  армянского населения Баку и Сумгаита, а  затем развернул широкомасштабную войну против  народа Арцаха – в  ответ на их мирные призывы к реализации своего права на самоопределение.

Азербайджан продолжает искажать положения соответствующих резолюций  Совбеза ООН. На самом деле ни в одной  резолюции Армения не считается стороной  конфликта. С другой  стороны, именно Азербайджан  не выполняет их основной  призыв – прекратить военные  действия без всяких предусловий. 

Власти Арцаха и Армении проводят политику сохранения культурного наследия христианства, ислама и других религий, без всякой дискриминации. В Арцахе восстанавливаются также мечети, разрушенные в  результате  военных действий.

Следует строго дифференцировать разрушение или уничтожение наследия  в ходе  военных действий и умышленное уничтожение армянских памятников в мирное  время, что делается в Азербайджане  на  государственном уровне. 

В Армении, которую Азербайджан характеризует как  «моноэтническую» страну, живут представители многих национальных и религиозных меньшинств, которые  свободно реализуют свои языковые  и культурные права и имеют свое  представительство в  Национальном собрании Армении.

Армянофобская политика властей  Азербайджана, о чем неизменно говорят специализированные международные структуры по вопросам ксенофобии, а также чувство безнаказанности за преступления против  армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру». Печальное  доказательство тому – прославление и героизация убийцы Рамиля Сафарова  руководством Азербайджана».

 



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