Чувство безнаказанности за преступления против  армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру» - делегация  РА в ЮНЕСКО

На проходящей в Париже 39-й Генеральной конференции, делегация Армении, воспользовавшись правом ответа, выступила с заявлением, отреагировав на выступление от Азербайджана.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД РА.

В заявлении, в частности, говорится:

«Выступление Азербайджана – это очередная попытка исказить реальность и ввести присутствующих в заблуждение.

Истинный агрессор – это Азербайджан, который совершил погромы армянского населения Баку и Сумгаита, а затем развернул широкомасштабную войну против народа Арцаха – в ответ на их мирные призывы к реализации своего права на самоопределение.

Азербайджан продолжает искажать положения соответствующих резолюций Совбеза ООН. На самом деле ни в одной резолюции Армения не считается стороной конфликта. С другой стороны, именно Азербайджан не выполняет их основной призыв – прекратить военные действия без всяких предусловий.

Власти Арцаха и Армении проводят политику сохранения культурного наследия христианства, ислама и других религий, без всякой дискриминации. В Арцахе восстанавливаются также мечети, разрушенные в результате военных действий.

Следует строго дифференцировать разрушение или уничтожение наследия в ходе военных действий и умышленное уничтожение армянских памятников в мирное время, что делается в Азербайджане на государственном уровне.

В Армении, которую Азербайджан характеризует как «моноэтническую» страну, живут представители многих национальных и религиозных меньшинств, которые свободно реализуют свои языковые и культурные права и имеют свое представительство в Национальном собрании Армении.

Армянофобская политика властей Азербайджана, о чем неизменно говорят специализированные международные структуры по вопросам ксенофобии, а также чувство безнаказанности за преступления против армян превращается в Азербайджане в опасную «культуру». Печальное доказательство тому – прославление и героизация убийцы Рамиля Сафарова руководством Азербайджана».