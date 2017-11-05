В 3-х укрупненных общинах Ширакской  области проходят выборы

В 3-х укрупненных общинах Ширакской области – в Ани, Ахуряне и Мармашене, проходят выборы совета старейшин и главы общины.

Этими выборами объединением 40 общин формируются 3 общины. Кака передает Арменпресс, в Мармашене выдвинуты 4 кандидата на пост главы общины, в Ани – 5, а в Ахуряне – 6 кандидатур. В Мармашене действуют 15 избирательных участков, правом голоса обладает 8.881 гражданин, в Ахуряне – 12 и/у, 13.402 избирателя, в Ани – 20 и/у, 17.235 избирателей.

В этих общинах выборы организованы территориальными избирательными комиссиями №№ 30, 32 и 33 Ширакской области.

Арменуи Мхоян