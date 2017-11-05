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В 3-х укрупненных общинах Ширакской  области проходят выборы


В 3-х укрупненных общинах Ширакской  области – в Ани, Ахуряне  и Мармашене,  проходят выборы совета старейшин и главы общины.

Этими выборами объединением 40 общин формируются 3 общины. Кака передает Арменпресс, в  Мармашене выдвинуты  4  кандидата на пост главы общины, в  Ани – 5, а в Ахуряне – 6 кандидатур. В  Мармашене действуют 15 избирательных участков, правом голоса обладает 8.881 гражданин, в  Ахуряне – 12 и/у, 13.402 избирателя, в Ани – 20 и/у, 17.235 избирателей. 

В этих общинах выборы организованы  территориальными избирательными комиссиями №№ 30, 32 и 33 Ширакской  области.

 

Арменуи Мхоян



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