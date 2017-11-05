ЦИК РА будет публиковать число проголосовавших на выборах ОМС с 3-часовой периодичностью
Сегодня, 5 ноября, начиная с 12.00 часов, ЦИК РА будет с 3-часовой периодичностью публиковать число проголосовавших на выборах ОМС на своем сайте www.elections.am.
Об этом Арменпресс сообщила пресс-служба ЦИК.
В сообщении сказано: Сегодня, 5 ноября, в 69 общинах республики проходят выборы органов местного самоуправления. В 3-х общинах проходят внеочередные выборы главы общины, а 34 – укрупненные общины.
С 8.00 часов, согласно законодательно установленному порядку, открылись 527 избирательных участков, которые приняли первых голосующих.
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