ЦИК РА будет публиковать число проголосовавших на выборах ОМС с 3-часовой периодичностью

Сегодня, 5 ноября, начиная с 12.00 часов, ЦИК РА будет с 3-часовой периодичностью публиковать число проголосовавших на выборах ОМС на своем сайте www.elections.am.

Об этом Арменпресс сообщила пресс-служба ЦИК.

В сообщении сказано: Сегодня, 5 ноября, в 69 общинах республики проходят выборы органов местного самоуправления. В 3-х общинах проходят внеочередные выборы главы общины, а 34 – укрупненные общины.

С 8.00 часов, согласно законодательно установленному порядку, открылись 527 избирательных участков, которые приняли первых голосующих.