Ли Кэцян и Билл Гейтс обсудили атомную энергетику нового типа

Глава китайского правительства Ли Кэцян и американский миллиардер Билл Гейтс в преддверии визита президента США Дональда Трампа обсудили в столичной правительственной резиденции Чжуннаньхай перспективные направления в развитии атомной энергетики нового типа. Об этом в субботу сообщил официальный сайт Госсовета КНР. Как передаёт Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Китай и Соединенные Штаты осуществляют успешное сотрудничество в области атомных технологий нового поколения, - отметил Ли Кэцян. - Компании наших двух стран создают совместные предприятия, поровну деля пакеты акций. Мы договорились об обмене интеллектуальной собственностью. Это первые шаги по сотрудничеству в области передовых технологий, взаимодействие, осуществляемое на основе обоюдных стремлений".

Китайский премьер подчеркнул, что активизация контактов Пекина и Вашингтона в сфере новейших разработок свидетельствует о взаимной открытости двух стран. Он также указал, что подобные связи - залог удовлетворения интересов обеих сторон.

В свою очередь Билл Гейтс отметил, что новые направления в развитии энергии мирного атома и разработка соответствующих технологий сыграют исключительно важную роль для будущих поколений человечества. В то же время миллиардер напомнил о необходимости обеспечения экологичности и безопасности работы АЭС. Гейтс подчеркнул, что США уделяют большое внимание сотрудничеству с китайскими компаниями в данной сфере и надеются, что такая кооперация на практике принесет великолепные результаты.