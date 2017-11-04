Российские бомбардировщики Ту-22М3 поразили объекты ИГИЛ в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 в субботу нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дэйр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ. Как передает ''Арменпресс'' со ссылкой на ''Интерфакс'', целями для поражения стали склады вооружений и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГИЛ.

Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.