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Российские бомбардировщики Ту-22М3 поразили объекты ИГИЛ в Сирии


Дальние бомбардировщики Ту-22М3 в субботу нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дэйр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ. Как передает ''Арменпресс'' со ссылкой на ''Интерфакс'', целями для поражения стали склады вооружений и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГИЛ.

Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.



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