Время в Ереване: 11:07:36,   4 Ноябрь

Песков: сирийское урегулирование согласовывается как тема встречи Путина и Трампа


Ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Как передает Арменпресс, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, есть много тем для обсуждения между Путиным и Трампом, поэтому в общих интересах, "чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения".

Сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, "согласовывается", отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сказал Песков, в сирийском урегулировании в последнее время было много позитивных событий.

"Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", - добавил он.



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации