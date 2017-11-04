Подавший в отставку премьер Ливана заявил, что на него готовили покушение

Подавший в отставку премьер Ливана Саад Харири заявил, что на него готовилось покушение и обвинил Иран в попытках разрушить арабский регион. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Риа Новости.

Саад Харири объявил о своей отставке в субботу. Его отец Рафик, будучи также премьером Ливана, погиб в 2005 году в результате покушения.

"Мы живем в атмосфере, похожей на предшествовавшую убийству Рафика Харири. Я заметил, что нечто тайно готовилось для покушения на мою жизнь", — заявил Харири в выступлении, которое транслировал саудовский телеканал "Аль-Арабия".

Харири обрушился с критикой на шиитское движение "Хезболла" и обвинил Иран в попытках "разрушить арабский мир". Он пообещал, что "арабская умма (община — ред.), как в прошлом, восстанет и обрубит руки" Ирана.

Лидер суннитской партии "Мустакбаль" ("Будущее") Харири второй раз в карьере занял пост премьера Ливана в 2016 году. Ранее он руководил правительством страны с 2009 по 2011 год.