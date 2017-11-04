Компания Netflix отказалась от сотрудничества с Кевином Спейси

Американская компания Netflix отказалась от сотрудничества с обвиненным в домогательствах актером Кевином Спейси при производстве сериала "Карточный домик".Как передает Арменпресс, об этом сообщает Риа Новости, со ссылкой HollywoodReporter.

Ранее компании Netflix и MRC сообщили, что прекращают производство шестого сезона сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

"Netflix не будет участвовать в дальнейшем производстве "Карточного домика", который бы включал Кевина Спейси", — приводит журнал выдержку из заявления представителя компании.

В заявлении отмечается, что компания продолжит работать с американской студией MRC для того, чтобы определить дальнейшую судьбу сериала. Кроме того, Netflix также сообщила, что не будет выпускать фильм Gore, в котором снимался Спейси.