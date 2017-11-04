Солдат АО Арцаха погиб от взрыва противотанковой гранаты

На одном из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении позиций Армии обороны Арцаха, 4 ноября примерно в 12:10 часов в результате взрыва противотанковой гранаты смертельно ранен военнослужащий АО Арцаха Грант ХачатуровичМангасарян (1997 г/р), а военнослужащие Геворк Владиславович Хюснунц и Сергей СевадовичАлумян получили осколочные ранения разной степени.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АО Арцаха, для выяснения подробностей случившегося ведется следствие.

Минобороны Арцаха разделяет скорбь потери и выражает сочувствие семье, родным и сослуживцам Гранта Мангасаряна, а раненым желает скорейшего выздоровления.