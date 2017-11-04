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Солдат АО Арцаха погиб от взрыва противотанковой гранаты


На одном из воинских частей, дислоцированных на северо-восточном направлении позиций Армии обороны  Арцаха, 4 ноября примерно в  12:10 часов в результате взрыва противотанковой гранаты смертельно ранен военнослужащий  АО Арцаха Грант ХачатуровичМангасарян (1997 г/р), а военнослужащие Геворк Владиславович Хюснунц и Сергей  СевадовичАлумян получили осколочные ранения  разной степени.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  АО Арцаха, для  выяснения подробностей  случившегося ведется следствие.

Минобороны  Арцаха разделяет скорбь потери и выражает сочувствие  семье, родным и сослуживцам Гранта  Мангасаряна, а раненым желает скорейшего выздоровления.



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