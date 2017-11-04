Командное первенство Европы – Германия-Армения ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В очередном 7 туре командного первенства Европы встретились команды Германии и Армении.

Как передает Арменпресс, за первой доской Левон Аронян черными играет с Дитером Нишипиану. За второй вместо Сергея Мовсесяна сегодня играет Габриел Саркисян со своим соперником Матиасом Блубаумом. Грант Мелкумян играет с Даниелом Фридманом, а Ованес габузян – с Расмусом Сваном.

Соперник женской сборной Армении – сборная Румынии.