Командное первенство Европы – Германия-Армения ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В очередном 7 туре командного первенства Европы встретились команды Германии и Армении.
Как передает Арменпресс, за первой доской Левон Аронян черными играет с Дитером Нишипиану. За второй вместо Сергея Мовсесяна сегодня играет Габриел Саркисян со своим соперником Матиасом Блубаумом. Грант Мелкумян играет с Даниелом Фридманом, а Ованес габузян – с Расмусом Сваном.
Соперник женской сборной Армении – сборная Румынии.
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