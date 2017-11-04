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Командное первенство Европы – Германия-Армения ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В  очередном 7 туре командного первенства Европы встретились команды Германии и Армении.

Как  передает Арменпресс, за первой  доской Левон Аронян черными играет с Дитером Нишипиану. За второй вместо Сергея Мовсесяна сегодня играет Габриел Саркисян со своим  соперником Матиасом Блубаумом. Грант Мелкумян играет с Даниелом Фридманом, а Ованес габузян – с Расмусом Сваном.

Соперник женской сборной  Армении  – сборная Румынии.



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