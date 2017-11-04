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Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей общин Гадрутского района


4 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Гадрутский район и провел там рабочее совещание с участием ответственных работников райадминистрации и руководителей общин.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в районе и хода осуществления ряда программ.

Глава государства отметил важность сохранения высокого уровня координации работ и дал соответствующие поручения по ихнадлежащему выполнению.



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