Бако Саакян провел рабочее совещание с участием руководителей общин Гадрутского района

4 ноября Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил Гадрутский район и провел там рабочее совещание с участием ответственных работников райадминистрации и руководителей общин.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в районе и хода осуществления ряда программ.

Глава государства отметил важность сохранения высокого уровня координации работ и дал соответствующие поручения по ихнадлежащему выполнению.