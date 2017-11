Фильм о Геноциде армян Intentto Destroy выйдет на большой экран в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке

Премьера документального фильмарежиссера Джо Берлингера оГеноцидеармянIntentto Destroy состоится 10 ноября в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил автор музыки к фильму, мировая знаменитость Серж Танкян.

«Рад сообщить, что премьера фильма Intentto Destroy состоится 10 ноября в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Горжусь, что музыку написал я», - написал Танкян в Twitter. Ранее он писал, что Intentto Destroy – один из сильнейших фильмов, которые он смотрел в последнее время.

Intentto Destroy стал одним из самых заметных работ на фестивалях TribecaиHotDocsFilmFestivals.

Excited to announce screenings of #intenttodestroy in LA starting 11/10. Proud of the music I did 4 the film. Tix - https://t.co/hQV5Vkm6yB pic.twitter.com/kncA1oXOOQ