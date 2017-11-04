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Фильм о Геноциде армян Intentto Destroy выйдет на большой экран в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке


Премьера документального фильмарежиссера Джо Берлингера оГеноцидеармянIntentto Destroy состоится 10 ноября  в  Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил автор музыки к  фильму, мировая знаменитость Серж Танкян. 

«Рад сообщить, что премьера  фильма Intentto Destroy состоится 10 ноября  в  Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Горжусь, что музыку написал я», - написал Танкян в Twitter. Ранее он писал, что Intentto Destroy – один из сильнейших фильмов, которые он смотрел в последнее время.

Intentto Destroy стал одним из самых заметных работ на фестивалях TribecaиHotDocsFilmFestivals.



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