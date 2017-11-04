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СМИ узнали о планах по созданию сериала по мотивам "Властелина колец"


Киноконцерн Warner Bros. и продюсерская компания Amazon Studios начали переговоры о разработке сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец". Как передает Арменпресс, об этом сообщает Риа Новости ,  со ссылкой на издание Variety.

Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос лично принимает участие в переговорах, отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Также издание сообщает, что в обсуждениях участвует компания Tolkien Estate, которая управляет имуществом писателя. Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и никаких сделок заключено не было.



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