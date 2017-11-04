Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли

Член Конгресса США Джуди Чу призвала власти страны начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли между странами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Комитете Ай Дата.

В письме главному казначею США Стивену МэнучиДжуди Чу напомнила, что торговля между США и РА проводится по правилам соглашения 1973г., которое было заключено еще с канувшим в лету СССР. «Оно не соответствуем современным торговым отношениям», - написала конгрессмен.

Представитель Комитета Ай Дата по правительственным вопросам РаффиКаракашян приветствовал эту инициативу, выразив надежду на скорое решение вопроса. Он отметил, что в этом плане наиболее актуальны вопросы сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, IT-технологий и др.

Джуди Чу еще в феврале прошлого года призвала власти предпринять меры в вопросах совершенствования налогообложения торговли с Арменией и исключить практику двойного налогообложения.