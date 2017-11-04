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Джуди Чу призвала США начать с Арменией диалог по вопросу внедрения более эффективной системы налогообложения торговли


Член Конгресса США Джуди Чу призвала власти страны начать с Арменией диалог по вопросу  внедрения более эффективной  системы  налогообложения торговли между  странами.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в Комитете Ай Дата.

В письме главному казначею  США Стивену МэнучиДжуди Чу напомнила, что торговля между  США и РА проводится по правилам соглашения 1973г., которое  было заключено еще с канувшим в лету СССР. «Оно не  соответствуем современным торговым  отношениям», - написала  конгрессмен.

Представитель Комитета  Ай Дата  по правительственным вопросам РаффиКаракашян приветствовал эту  инициативу, выразив  надежду  на скорое  решение  вопроса. Он отметил, что в этом плане  наиболее актуальны вопросы  сотрудничества в сферах туризма, сельского хозяйства, IT-технологий и др.

Джуди Чу еще в феврале  прошлого года призвала власти предпринять меры  в  вопросах совершенствования налогообложения  торговли с Арменией и исключить практику двойного налогообложения.

 



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